Ce mardi soir, les Bruxellois ont annoncé l'arrivée de Joshua Zirkzee pour la saison à venir. L'attaquant néerlandais est prêté sans option d'achat.

"Après un coup de téléphone de Vincent Kompany, nous nous sommes directement bien entendus. J'ai ressenti la confiance provenant du club. Le style de jeu et le projet me parlaient énormément. Je me sens prêt à contribuer à l'équipe et à aider le club à atteindre ses objectifs", a confié l'international espoir sur le site du club.

"Joshua est un jeune attaquant au potentiel énorme. Cela correspond parfaitement à notre philosophie de le guider dans son développement et d'obtenir le même temps des résultats. Joshua sait conserver le ballon, il est bon en combinaison et dispose d’une action individuelle. Nous ajoutons donc à nouveau de la qualité supplémentaire à notre noyau", a commenté Peter Verbeke.

Le nouveau transfuge ne devrait pas être qualifié pour le déplacement en qualification de Conference League à Laçi mais il pourrait réaliser ses débuts ce week-end face à Seraing.