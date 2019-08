Les deux clubs ont officialisé leur collaboration à une conférence de presse. Le but est que les plus grands talents (ou des talents d'adversaires de Tempo) rejoignent Anderlecht. Le Sporting va former des entraîneurs de Tempo, va organiser des séminaires, des matchs amicaux et des 'talent days'. Le Sporting a conclu des mêmes accords avec Oudenaarde, Turnhout, Berchem Sport, Tongres et Mazenzele-Opwijk, le seul club de série provinciale. Le Club Bruges a un partenariat avec 14 plus petits clubs, le Standard même avec 20 clubs. "On privilégie la qualité à la quantité", dit Kevin Vermeulen, Academy Manager d'Anderlecht. Bizarrement, le Sporting n'a pas de partenariat avec des clubs wallons. "Nous avons parlé avec plusieurs clubs francophones, mais on veut se limiter à six clubs", dit le Sporting.