Après un début de match catastrophique, Anderlecht a joué un très bon match et a pu arracher le nul

La dernière fois qu’Anderlecht a été mené 0-2 dans son stade après un quart d’heure, Philippe Vande Walle défendait encore les cages d’Ekeren.

C’était l’époque des maillots des gardiens bariolés et des boys band. Un temps que seuls Hoedt et Van Crombrugge ont connu parmi les titulaires anderlechtois du jour. Et encore.

Le 27 août 1994, Ekeren avait surpris le Sporting de Josip Weber (buteur en fin de match) en menant de deux buts après 15 minutes. Le portier Vande Walle s’était même offert le deuxième but sur penalty.