Alors que le monde du foot se montre solidaire avec l'Ukraine depuis l'invasion russe, le Sporting d'Anderlecht a décidé d'aller un peu plus loin en essayant de lever des fonds pour aider SOS Villages d'Enfants, qui est notamment actif dans la région de Lugansk.Les maillots qui seront portés par l'ensemble des acteurs du match de Coupe entre Anderlecht et Eupen ce jeudi soir sont ainsi mis aux enchères sur ce site . Et les bénéfices seront directement versés à l'association.Notons d'ailleurs que les maillots des deux équipes seront des éditions uniques puisqu'une mention de cette demi-finale retour et un petit maillot ukrainien orneront les vareuses.