Les Mauves s’envolent ce dimanche soir vers l’Espagne, où ils séjourneront durant une semaine.

Frankie Vercauteren espère pouvoir compter sur une trentaine de joueurs prêts à être alignés à la reprise.

Plusieurs cas posent encore question et Vercauteren a fixé la date du 5 janvier pour tirer le bilan avec ces joueurs en attente. Il évaluera ainsi l’état de forme d’Anthony Vanden Borre, de Samir Nasri, d’Andy Najar et de Zakaria Bakkali avant de décider s’ils sont suffisament proches de leur état de forme pour effectuer le stage.

Le cas de Landry Dimata est déjà fixé. L’attaquant ne fera pas le déplacement à San Pedro del Pinatar. Il se sent prêt à jouer depuis un moment mais Anderlecht a décidé de ne prendre aucun risque avec lui. Il ne sera aligné qu’une fois tous les feux passés au vert. Il passera la semaine chez Maesschalck pour faire du renforcement musculaire.

Eupen sur Sowah

Emmanuel Sowah ne devrait pas non plus en être. Le latéral droit ghanéen est (comme d’autres) sur la liste des transferts et jouit de l’intérêt d’Eupen. Elias Cobbaut est, lui, cité en Italie du côté de l’Atalanta, où, selon nos sources, il ne fait pas partie des priorités.