Les Mauves se sont inclinés face à Heidenhein. Les Allemands n'ont pourtant eu que trois occasions.

Les remplaçants de vendredi étaient devenus les titulaires du jour. Après leur belle montée au jeu de vendredi (ils ont retourné la situation), ils n'ont pas su imposer leur jeu et se sont inclinés face à Heidenheim, une D2 allemande.

La première période a été d'un ennui mortel avec une petite occasion pour les Allemands. Les 22 acteurs se sont réveillés après la pause. Les Mauves se sont montrés dangereux les premiers mais la combinaison entre Doku et Morioka a heurté le cadre.

Les Allemands ont inscrit le score sur un corner inexistant et mal négocié par l'ensemble de l'arrière garde. Ils ont ensuite doublé la mise sur une relance loupée de Kayembe conclue par Glatzel.

Doku et Morioka, encore eux, se sont chargés de forcer la réduction de l'écart. Ni la frappe de Kums ni leurs tentatives ne sont toutefois parvenus à faire la différence avant la 90e minute et le but de Trebel (sur assist de Morioka) pour l'honneur.





Anderlecht : Boeckx (68e de Jong) ; Saelemaekers (68e Appiah), Kara (68e Sanneh), Lawrence (68e Milic), Obradovic (68e Cobbaut) ; Dewaele (68e Kayembe), Verschaeren (68e Kums), Gerkens (76e Trebel) ; Najar (46e Morioka), Santini (76e Amuzu), Saief (46e Doku).

Les buts : 62e Griesbeck (0-1), 74e Glatzel (0-2), 90e Trebel (1-2)