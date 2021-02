Le Sporting d'Anderlecht est en deuil. Les Mauve et Blanc ont appris ce mercredi matin le décès de leur plus ancien abonné, Rémi Van den Bossche.

Le RSCA a rendu hommage, sur son site internet, à celui qui a connu le premier titre du club.

"Remi était un véritable passionné des Mauve et Blanc. Il était effectivement abonné au Sporting depuis 1947, l’année de notre premier titre. Remi a donc connu l’ensemble des sacres nationaux et européens du club, mais aussi toutes les anciennes gloires et il a même eu le bonheur d’en rencontrer beaucoup personnellement. Comme tous nos abonnés, Remi n’a pas vraiment pu profiter de son dernier abonnement, mais nous sommes certains qu’il veillera depuis là-haut sur son RSC Anderlecht, sa grande passion", écrit le club bruxellois.