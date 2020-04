Anderlecht possède un accord avec Ten Rouwelaar (NAC Breda) © Belga Anderlecht Yves Taildeman

Jelle Ten Rouwelaar (39 ans), l’entraîneur des gardiens de NAC, club de D2 néerlandaise, a trouvé un accord avec Anderlecht pour y devenir le nouveau coach des gardiens. Ten Rouwelaar a joué la plus grande partie de sa carrière sous les couleurs du NAC Breda. Il viendra au Sporting pour renforcer le staff du noyau A. Que va-t-il se passer avec son compatriote Max de Jong, entraîneur des gardiens depuis 2012 au Sporting, et qui possède encore un an de contrat à Anderlecht ? La situation à ce niveau-là n’est pas encore très claire.