Comment désigner le barragiste des playoffs 1 alors que le sort de Malines sera connu après la fin des matchs ? Un vrai casse-tête mais une idée originale est sur la table de la Pro League.

Le barrage pour le dernier ticket européen se jouerait, comme convenu, entre le quatrième des playoffs 1, le Standard actuellement, et le vainqueur des playoffs 2. Si Malines n’est pas condamné, le vainqueur du barrage reçoit ce dernier ticket. Et si Malines est puni et n’a pas le droit de jouer l’Europe la saison prochaine ? C’est là que ça se complique.

Si le vainqueur du barrage est le gagnant des playoffs 2, il reçoit bien le dernier sésame européen. Le quatrième des playoffs 1, lui, obtient le ticket européen supérieur, malgré sa défaite. Et ça, grâce au jeu de chaises musicales provoqué par la sanction malinoise.

Si le vainqueur du barrage est le quatrième des playoffs 1, il reçoit alors un ticket européen supérieur. Et le dernier billet pour la Ligue Europa ne revient pas au vainqueur des playoffs 2 battu dans le barrage mais au cinquième classé des playoffs 1, Anderlecht actuellement.

Il pourrait donc être possible pour le Sporting de se qualifier pour la Coupe d’Europe sans jouer de barrage (et donc sans devoir se farcir une semaine d’entraînement supplémentaire).

Mais on n’en est pas encore là. Ce n’est qu’une des idées sur la table. La Pro League se réunira ce lundi et tranchera, en concertation avec l’Union belge. La décision sera communiquée dans la foulée.