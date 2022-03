Difficile, pour l’instant, d’y trouver des inconvénients pour les jeunes Mauves. La potentielle accession à la D1B (il faudra d’abord s’assurer de terminer dans le top 4 du championnat U21) leur permettra déjà de ne plus devoir jouer les lundis soir et probablement d’évoluer devant davantage de supporters. Mais aussi, et surtout, de pouvoir profiter d’une étape intermédiaire entre les séries espoirs et l’équipe première. Une étape qu’il devient de plus en plus difficile à franchir. “En raison de plusieurs facteurs”, a expliqué Théo Leoni (21 ans), le capitaine de l’équipe U21 du RSCA, qui a déjà fait quelques apparitions dans les sélections de Vincent Kompany cette saison. “Il y a la pression : celle du stade et des circonstances de matchs. Le niveau et les attentes sont plus élevés. Il faut un temps d’adaptation au rythme, à l’intensité et aux duels.”