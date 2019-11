Le gazon a été remplacé 7 fois en 8 saisons : les grands travaux seront-ils enfin pour cet été ?



Après huit matchs à domicile, les joueurs d’Anderlecht se plaignent déjà de l’état du terrain. Certes, les jardiniers ont trois semaines pour retaper la pelouse pour le match contre Courtrai, mais le mal est fait. Une grosse douche ce week-end et pendant le match a suffi pour ravager la surface de jeu. C’est surtout le cas dans le but du côté de la tribune 2 (celle des supporters visiteurs) ; le marécage n’est pas digne d’un club de D1A.

Pour bien faire, le gazon actuel devrait être rasé et de nouveaux rouleaux devraient être installés. Coût de cette opération : 100 000 euros. Anderlecht n’a pas encore décidé si ces travaux auront lieu ou quand cela serait le cas. En effet, le but est de faire d’énormes travaux dès que la saison est terminée.

Cela fait plusieurs années que le terrain d’Anderlecht souffre dès que la météo n’est pas favorable. Depuis 2011, sept nouveaux gazons ont été placés : en décembre 2011, en mars 2013, en mars 2015, en février 2016, en février 2017, en janvier 2018 et en janvier 2019. Mais à chaque fois, il s’agissait d’une solution temporaire. Pour résoudre définitivement le problème, il faut creuser très bas et remplacer le drainage et surtout le chauffage, qui est défectueux à plusieurs endroits depuis des années.

Ces travaux sont très chers, raison pour laquelle Marc Coucke les a reportés d’un an. Vu l’état financier actuel encore plus dramatique, Coucke devra peser le pour et le contre des dépenses.

Entre-temps, Anderlecht doit prier qu’il ne gèle et ne neige pas ces prochains mois. Certains endroits du terrain seraient impraticables. Le seul aspect positif de la non-participation à la Coupe d’Europe est que le terrain a moins souffert. On n’ose pas imaginer à quoi ressemblerait la surface de jeu si trois ou quatre matchs supplémentaires avaient eu lieu dans le Lotto Park. Les déplacements en Coupe au Beerschot (il a plu des cordes, ce jour-là) et bientôt à Mouscron font plutôt les affaires des jardiniers...