Lors de son entretien, accordé à plusieurs journaux, il avait pourtant promis qu’il reprendrait les entraînements en U21. Entre-temps, son absence illégitime dure déjà depuis un mois. Anderlecht va donc entamer une procédure judiciaire pour mettre un terme au contrat minimal dont il dispose. Le fait qu’il ait reproché au club de ne pas avoir été honnête avec lui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Dès que tout sera réglé légalement, la carrière de footballeur d’Anthony sera officiellement terminée. Il ne va pas non plus intégrer le staff des U21 mais va entièrement se focaliser sur son académie de football à Dubaï. La mise à l’écart de Vanden Borre ne freine pas la percée des jeunes U21. Cinq d’entre eux - Theo Leoni (20 ans), Nils De Wilde (18 ans), Alonzo Engwanda (18 ans), Zeno Debast (17 ans) et Nayel Mehssatou (18) - font désormais partie du noyau A.