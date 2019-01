Anderlecht semble enfin avoir trouvé son renfort. Il s'agit de Yannick Bolasie (29 ans), prêté par Everton à Aston Villa. La valeur du joueur est estimée à 15 millions par transfermarkt. Bolasie est un ailier et pas un attaquant de pointe.

Le joueur est arrivé sur le sol belge peu après 21h. Il a directement pris la direction de Neerpede où des tests médicaux l'attendent, ainsi que son contrat. Cela risque de chauffer, dans les couloirs du centre d'entraînement des Mauves, pour conclure le deal avant minuit. Mais les clubs sont habitués à gérer des transferts de dernière minute et cela devrait se faire.





Un dossier (re)lancé en milieu de journée



La direction d'Anderlecht était au restaurant La Bella Vita à Neerpede, ce midi, mais n'a pas voulu confirmer le nom en quittant les lieux. Michael Verschueren, Frank Arnesen, le coach Fred Rutten et Johan Plancke (assistant manager) avaient toutefois le sourire et avaient l'air décontractés, ce qui est bon signe.

De source anglaise, tout est réglé et le joueur est en route pour Anderlecht. Sauf retournement de situation à la Markovic/Mitrovic (dont les transferts avaient capoté en dernière minute l'été dernier), le prêt sans option d'achat sera officialisé dans les prochaines heures. L'arrivée de Yannick Bolasie signifie que le mercato se termine au niveau des arrivées. Anderlecht a fait savoir à Lucerne que le transfert d'Eleke tombe à l'eau.