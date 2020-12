Considéré comme l'un des plus grands talents du football belge, le jeune milieu offensif de 16 ans Mario Stroeykens a prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu'en 2023. Il faisait partie pour la première fois de sa jeune carrière du noyau anderlechtois lors de la rencontre face au Beerschot le week-end dernier mais n'était pas monté au jeu.

"On me surnomme Mari et Frutos m'appelle même Marito et Super Mario. Je suis un véritable 'Purple ket'. Anderlecht est ma maison, j'ai grandi ici', s'est réjoui Stroeykens à l'annonce de la prolongation de son contrat.



Peter Verbeke, CEO à Anderlecht s'est félicité de la prolongation de ce grand talent : "Mario possède énormément de qualités physiques et techniques pour son jeune âge. En s'entraînant dans le noyau A depuis cet été, il pose les jalons pour à terme devenir un joueur très important de notre club."