Si vous l’imaginez comme un Simon Davies à la sauce néerlandaise, vous faites erreur. Dimanche, contre Ostende, Vincent Kompany sera suspendu et c’est Willem Weijs, son adjoint, qui coachera. Contrairement au Gallois qui n’avait pas réussi à gagner un seul de ses cinq matchs comme T1 au début de la saison 2019-2020 (3 points sur 15) en donnant l’impression de ne pas savoir ce qu’il faisait là, le Néerlandais de 35 ans vise un jour la lumière. "Willem voit Anderlecht et l’apprentissage aux côtés de Kompany comme une étape idéale dans sa carrière. Il est ambitieux et il a un vrai avenir comme T1. Je pense qu’il peut aller loin" , explique Arno Verschueren, milieu belge du Sparta Rotterdam qui fut l’un de ses joueurs au NAC Breda.