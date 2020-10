Anderlecht refuse une (première) offre de plus de 20 millions pour Doku Anderlecht Y. T. Alors que Landry Dimata est à Dijon en espérant conclure son transfert, un autre club français a fait une offre pour Jeremy Doku. © Belga

Il s'agit de Rennes, leader en Ligue 1 avec 13 points sur 15. L'offre est énorme: 20 millions plus bonus. Mais Anderlecht a refusé. Vincent Kompany veut absolument le garder et Doku préfère rester.



Mais Rennes pourrait augmenter l'offre dans les jours qui viennent. Est-ce que, vu ses problèmes financiers, Anderlecht pourra continuer à dire non? À suivre...