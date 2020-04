Jean Kindermans répond à l’attaque de Remco Evenepoel.

Le week-end passé sur Instagram, Remco Evenepoel profitait d’un arrêt devant les grilles du centre d’entraînement de Neerpede pour se lâcher à propos du RSCA : "J’ai passé 11 ans ici. Pour être honnête, les dernières années ont été les plus difficiles. Ils m’ont un peu brisé mentalement. Mais quand j’y repense maintenant, ça m’a rendu plus fort en tant que personne et dans la vie. Donc, merci d’avoir essayé de me briser. Franchement, je suis plus fier de porter ce maillot Deceuninck-Quick Step. Maintenant, je m’amuse davantage."

Des déclarations qui n’ont pas surpris Jean Kindermans, directeur du centre de formation au RSCA. "Remco ne vise pas le club mais une seule personne dans ce qu’il dit. Je pense pourtant que cette personne avait raison. Remco n’aurait pas fait la même carrière dans le foot que dans le cyclisme. Il a fait le bon choix. Les tensions sont encore un peu là mais ça va s’atténuer avec le temps. Puis s’effacer définitivement. Remco aime toujours Anderlecht et Anderlecht aime toujours Remco. Comme Eddy Merckx, on espère qu’il deviendra l’un de nos plus beaux ambassadeurs."