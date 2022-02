Le Ghanéen a disputé le meilleur match de sa saison. L'Espagnol, qui n'a toujours pas été décisif en 2022, a été plus conservateur que d'habitude.

Moins de possession (65% contre 58%), moins de passes (640 contre 590) et... moins d'intensité au pressing (8,5 contre 6,3) que trois jours auparavant. Pourtant, cette fois, les Mauves ont dompté les Eupenois. Par rapport à jeudi, les hommes de Vincent Kompany ont davantage tenté leur chance ce dimanche. Ils ont cherché à mettre Abdul Nurudeen à contribution à 18 reprises, soit six fois de plus qu'en Coupe.

Si le score révèle naturellement que l'efficacité a été au rendez-vous cette fois, quelques différences peuvent être remarquées dans l'animation offensive du Sporting. Les Anderlechtois ont bien plus souvent été chercher la profondeur, près de trois fois plus. Signe de l'absence de Wesley Hoedt, la part des passes longues a, elle, été réduite de pratiquement moitié (de 7% à 4%).