Anderlecht va (un peu) mieux. Après une série de mauvais résultats qui avait terni le bilan de Vincent Kompany, les Mauves viennent d'enchaîner avec un 6 sur 6 en Pro League et se sont qualifiés pour les quarts de finale Coupe de Belgique face à Seraing. Du mieux donc pour les Bruxellois qui se hissent désormais à la cinquième place avec un petit point de retard sur Charleroi.

Pour autant, tout n'est pas encore rose du côté du Lotto Park. Pour gommer les manquements de son équipe première, la direction continue de travailler d'arrache-pied en coulisses. Effectivement, deux joueurs étaient présents en tribune pour observer la victoire de Refaelov and co face à Zulte. Il s'agit de Diego Luna (18 ans, américain) et Percy Liza (21 ans, péruvien).

Le premier nommé est un milieu offensif qui évolue à El Paso Locomotiv en deuxième division US. Lors de l'année écoulée, il a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives avec son club.

Le second est avant centre et joue pour le Club Sporting Crystal au Pérou. Plutôt mobile, il a fait trembler les filets à 6 reprises et offert 5 assists en 28 rencontres de première division locale. En novembre, son club avait perdu la finale du championnat entre les deux premiers. L'attaquant avait été titulaire lors de la manche aller et était monté au jeu lors du retour.

En cas de transfert, ces deux joueurs devraient certainement d'abord renforcer l'équipe U21 afin de s'acclimater à la vie européenne avant de penser à l'équipe première.