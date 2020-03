Ils ont reçu un programme qui doit leur permettre de garder une certaine forme.

Anderlecht a trouvé un moyen utile pour vérifier si les joueurs suivent le programme qu’ils ont reçu pour garder la forme : ils doivent se connecter au système Strava. Qui est une application mobile utilisée pour enregistrer des activités sportives via GPS. Les coureurs cyclistes, surtout, en font usage.

Les joueurs ont reçu un programme jusqu’au 4 avril, date jusqu’à laquelle le championnat est reporté. En principe, la compétition sera interrompue plus longtemps.

Les joueurs doivent courir, mais aussi faire des exercices avec ballon et ils peuvent même jouer au tennis, faire du vélo et de la natation. Seul problème : tous les terrains de foot, les courts de tennis et les piscines sont fermés.

Plusieurs joueurs étrangers (comme Vlap et Zulj) sont repartis dans leur pays. Murillo n’a pas pu repartir au Panama suite aux mesures prises par son pays et Lawrence a préféré rester en Belgique.

Neerpede est vide.