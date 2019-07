Les Mauves, avec Vincent Kompany comme titulaire, se sont inclinés à domicile face à Ostende 1-2 !





Dés le début du match, Anderlecht met le feu et après plusieurs occasions c'est la recrue Michel Vlap qui fait 1-0 à la 13ème. Le même Vlap fait même 2-0 avant que la VAR n'annule le goal pour un hors-jeu. Dans la foulée c'est l'ancien Anderlechtois Ronald Vargas qui égalise à la 20ème (1-1). Anderlecht ne parvient pas à mettre le second but malgré plusieurs occasions notamment via Amuzu. C'est finalement Fashion Sakala, rentré à la place de Vargas, qui profite des largesses de la défense du RSCA pour donner la victoire à Ostende (1-2).





Peter Zulj (Capitaine du RSC Anderlecht) : "On a montré du bon football mais sur 90 minutes ça a été plus compliqué. On aurait du être plus efficace à la finition. C’est la partie la plus compliqué, on peut être bon dans le match mais il faut marquer des buts. On essayera de faire mieux la semaine prochaine."

Compositions:





ANDERLECHT :





Didillon, Kompany, Gerkens, Vlap, Cobbaut, Zulj, Amuzu, Bornauw, Doku, Verschaeren, El Kababri





OSTENDE :





Dutoit, Faes, Milovic, Skulason, Capon, Palaversa, Vandendriessche, Hjulsager, Vargas, Rajsel, D'Haese



