Les Anderlechtois ont été battus par le Fortuna Düsseldorf mercredi à Maasmechelen.

Devant un petit millier de personnes, Anderlecht s’est incliné contre le Fortuna Düsseldorf (D1 allemande) mercredi après-midi sur la pelouse trop sèche et bondissante de Maasmechelen. Un match amical surtout destiné à donner du temps de jeu à ceux qui n’en avaient pas eu ce week-end. Ou pas suffisamment. Parmi les titulaires, seul Cobbaut avait disputé les nonante minutes contre Ostende.

En première mi-temps, le Sporting a dominé l’équipe de l’ancien Beverenois Ampomah mais ce sont les Allemands qui ont ouvert le score. Un très joli coup franc logé dans la lucarne de Roef par Giesselmann. Les Bruxellois ont égalisé dans la foulée après un bon mouvement entre Nasri, à l’assist, et le remuant Ait El Hadj, à la finition.

Hormis cette passe, Nasri, brassard de capitaine au bras, n’a pas encore eu l’impact attendu sur le jeu anderlechtois. Il lui faudra encore plusieurs semaines avant d’être en forme physiquement.

Au cœur de la défense, Sandler a, lui, laissé une grosse impression de facilité dans les duels, même s’il n’est pas encore à 100 % non plus. Il a parfois été gêné par la pelouse limbourgeoise à la relance mais il pourrait bien s’installer à côté de Kompany dès dimanche à Mouscron, à la place de Bornauw.

Kums a, lui, alterné le bon et le moins bon devant la défense. Malheureusement pour lui, la balance penchait quand même vers le moins bon. Il n’aura certainement pas encore inversé la tendance aux yeux de Kompany.

En seconde période, il n’y avait plus grand-chose à voir si ce n’est le but en fin de match de l’excellent Ofori pour les Allemands. Les entrées peu convaincantes (une fois de plus…) de Milic et Saief n’ont pas aidé. Kompany a même poussé une gueulante devant le manque de dynamisme général de son équipe. Le Sporting n'a plus réussi à inquiéter une seule fois le gardien adverse.

Adzic, placé en pointe de l’attaque, n’a quasiment plus reçu aucun ballon. Dans ce rôle inédit, le jeune Serbe avait par moments eu l’occasion de montrer son talent avant la pause. Mais il n’est pas la solution miracle : Anderlecht reste à la recherche d’un avant-centre sur le marché. Mercredi, le Sporting a encore dominé trop stérilement.

Anderlecht : Roef (46e Boeckx); Dewaele, Sardella (46e Bornauw), Sandler (46e Milic), Cobbaut (46eSaief) ; Kums (79e Dante), Nasri (46e Kayembe), Ait El Hadj ; Lutonda, Adzic, Saelemaekers.

Les buts : 22e Giesselmann (0-1), 24e Ait El Hadj (1-1), 78e Ofori (1-2).