Comme annoncé dans nos colonnes, Anderlecht souhaite attirer Mike Vanhamel.

Le club de la capitale a proposé 500 000 euros au Beerschot pour pallier l’éventuel départ d’Hendrik Van Crombrugge. Mais les Bruxellois travaillent activement sur d’autres pistes.

Selon nos infos, le contact a été établi entre la direction sportive du RSCA et Jean Butez. Si l’option du portier mouscronnois semble au premier abord trop chère pour les hommes de Frankie Vercauteren, elle pourrait finalement se concrétiser. L’Excel devrait se montrer moins gourmand que par le passé pour son gardien car il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Mouscron a aussi besoin de liquidités pour la saison à venir.

L’opération pourrait donc être abordable pour les Mauves.