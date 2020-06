Anderlecht ne retiendra pas Trebel, Kayembe et Gerkens au mercato.

S’il est peu probable que les trois partent, il faudra du renfort au milieu de terrain pour épauler Sambi Lokonga et Zulj.

Le Sporting s’intéresse à Armin Gigovic, un milieu défensif suédois aux origines bosniennes de 18 ans. Grand, costaud et doué techniquement, il est l’une des plus belles promesses d’Helsinborg.

Son profil ressemble à celui de l’ancien Genkois Sander Berge. Il n’a plus qu’un an de contrat et son club aimerait récupérer de l’argent avant de le voir filer gratuitement.

De source suédoise, une offre d’1,9 million d’€ aurait déjà été formulée par le RSCA. La défunte saison, Gigovic a été visionné par plusieurs grands clubs, dont Arsenal.

