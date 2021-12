Zirkzee et Kouamé ont rarement été en position de finition. Au contraire de Refaelov et de Verschaeren. Même si le Belge aurait dû marquer et a éprouvé du mal face à Cacace.

Durant plus d'une heure, Canaris et Mauves se sont tenus en équilibre. Jusqu'à ce que le Soulier d'or ne débloque le match. S'ils ont naturellement dû prendre plus de risques pour tenter de repartir avec au moins un point, les Trudonnaires ont laissé énormément d'espace aux Anderlechtois. Libérés, les hommes de Vincent Kompany sont montés en puissance en se créant de grosses occasions par après. Surtout grâce aux joueurs venant de la deuxième ligne...