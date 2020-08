Le match de dimanche aurait dû clore la saison régulière et n’a finalement pas été joué.

Le 15 mars, Anderlecht aurait dû se déplacer à Saint-Trond. Le match de la dernière chance. Une victoire couplée à un résultat favorable dans le duel entre Malines et Genk étaient impératifs pour accrocher le dernier billet pour les playoffs.

Ce match n’a finalement jamais eu lieu suite à l’annulation de la fin de la compétition.

La crise du Coronavirus a eu un énorme impact sur tous nos clubs. Notamment sur Anderlecht, qui n’est plus le même près de six mois plus tard, alors qu’il retrouve Saint-Trond. Sur son terrain ce coup-ci.