Vincent Kompany ne jouera pas encore contre Courtrai, mais il va mieux.

C’est ce que Franky Vercauteren a annoncé à sa conférence de presse. "Pour la première fois, il va participer à l’échauffement avec le groupe, ce vendredi", dit Vercauteren. "Il a progressé lors des deux derniers jours. Il peut s’entraîner librement, sans devoir se retenir. On va voir comment il digère les efforts."

Il risque de ne pas être prêt pour le match de dimanche prochain à Ostende. "Il connaît bien son corps", dit Vercauteren. "Il va sentir lui-même quand il est prêt à jouer. Je sens qu’il a faim de jouer – ce qui est une bonne chose – mais il ne doit pas précipiter les choses. On ne va pas le forcer et s'il faut, on va même le freiner. Je l’ai vu à l’oeuvre lors de ses séances individuelles : je ne doute pas de ses qualités."

Confronté à l’interview que Kompany a donnée dans la presse anglaise, Vercauteren a dit : "Chacun déclare ce qu’il veut, je n’ai pas de problèmes avec cela. Je n’ai même pas parlé de cette interview avec Vincent. On a d’autres choses à faire."

Côté blessures, Nasri (qui a suivi sa rééducation à l’étranger) et Trebel vont reprendre les entraînements lundi. Nasri ne jouera pas encore dans les semaines à venir. Roofe (cheville) est légèrement incertain mais devrait jouer, tout comme Chadli, qui reprend l’entraînement ce vendredi après-midi.