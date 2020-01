Après la défaite de Genk et l'arrêt du match entre Charleroi et Malines, le RSCA peut revenir dans la course aux PlayOffs.

Le match de la dernière chance. Si Anderlecht veut encore croire aux PlayOffs, il se doit de gagner face au Cerce ce dimanche. En cas de victoire, les Mauves se retrouveraient à seulement quatre points de ses concurrents Genk et Malines. Le premier a pris une correction à Gand tandis que le second a vu son match arrêté face à Charleroi à cause des conditions météorologiques défavorables.

Le RSCA reste sur une forme contrastée car Kompany and co ont été défaits contre Bruges malgré une première mi-temps de très bonne facture. Face à lui, le Cercle, bon dernier de Jupiler Pro League se bat contre la relégation. Les Brugeois se trouvent à 7 points du 15e et reste sur un petit 3 sur 15.

Les Compos

Cercle Bruges : Moser, Chatziisaias, Hazard, Peeters, De Belder, Foster, Panzo, Coulibaly, Hoggas, Dabila, BIancone.

Anderlecht : Van Crombrugge, Luckassen, Kompany, Cobbaut, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Zulj, Chadli, Doku, Murillo, Colassin

Direct commenté :