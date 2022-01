Gomez, bien aidé par Bossut, a ouvert la marque (14e) sur un coup franc direct. Un goal inscrit un peu contre le cours du jeu, Zulte étant bien en place durant le premier quart d’heure.

Stroeykens a doublé la mise à la demi-heure sur un magnifique solo. L’attaquant a placé le ballon dans le coin opposé d’une frappe du gauche.

Ait El Hadj s’est chargé de tuer le match trois minutes plus tard d’un coup franc mieux placé que celui de Gomez. Bossut a été laissé sur place.

Un modèle d’efficacité vu que les Mauves ont marqué trois de leurs quatre opportunités de la première mi-temps.

Anderlecht s’est ensuite contenté de poser son jeu et n’a plus été dangereux que par moment. Zulte Waregem a heurté le poteau à la 69e minute mais n’a jamais bousculé Anderlecht. Kompany a fait tourner son effectif et a aligné de nombreux jeunes en deuxième partie de match.

Delcroix, qui faisait son retour après quatre mois sans match, a réalisé une bonne première mi-temps. Il a été remplacé à la pause.

FICHE DU MATCH:

Anderlecht : Verbruggen ; Sardella, Debast, Delcroix (46e Engwanda), Gomez (58e Bouchouari) ; De Wilde (74e Duranville), Cullen, Kana, Ait El Hadj ; Tshibangu, (60e Michez), Stroeykens.



Les buts : 14e Gomez (1-0), 30e Stroeykens (2-0), 33e Ait El Hadj (3-0).