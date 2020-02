Comme attendu, Samir Nasri (32 ans) ne sera plus à Anderlecht la saison prochaine.

Officiellement, l’entourage de la star française n’est pas encore au courant de la décision du club, mais même Marc Coucke a compris que cela ne vaut pas la peine de le garder. L’option dans son (très gros) contrat ne sera certainement pas levée. Vu sa nouvelle blessure à l’entraînement en janvier - il venait de se remettre d’une grosse déchirure aux ischios -, il ne va probablement plus jouer du tout cette saison. Il est en rééducation chez Lieven Maesschalck. Son bilan au RSCA : six titularisations et deux buts, au Beerschot et à Courtrai.