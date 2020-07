Un mois après la présentation officielle des nouveaux maillots d’Anderlecht, l’équipementier Joma est ravi de la vente. "Le merchandising (donc les maillots, mais aussi les vêtements de loisir, comme des polos et sweaters) affiche une hausse de 26 % par rapport au même moment en 2019", dit Erwin Palmers, patron de Joma Belgique. "Et la saison passée, nous avions déjà vendu 40 % en plus que notre prédécesseur, Adidas. Cela fait une hausse de 75 % par rapport à 2018."

