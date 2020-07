Samedi, les joueurs du RSCA qui n’affrontaient pas Nantes ont battu les U21 sur le score de 2-0 (buts de Sambi Lokonga et Gerkens). Wellenreuther, Bakkali, Milic, Verschaeren et Delcroix ont, entre autres, joué ce duel à l’abri des regards.

Vanden Borre a disputé les 40 premières minutes de sa préparation, en remplacement du jeune Takidine, blessé. Vranjes a également joué mais il pourrait rapidement repartir : l’AEK Athènes lui offre un contrat de quatre ans, à condition que le RSCA lâche le défenseur gratuitement.

Dewaele, absent samedi, est également sur le départ. Trois clubs néerlandais, Twente, NAC Breda et Heerenveen, sont intéressés par une location. Un club portugais le tient aussi à l’œil. Il n’a pas d’avenir à court terme au Sporting.