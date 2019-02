Ayant conclu la location de Bolasie, Anderlecht devait se pencher sur le dégraissage du noyau. Mais au moment du bouclage de cette édition, c’était très calme à ce niveau.

Mohammed Dauda a signé à Vitesse, l’actuel cinquième au classement des Pays-Bas. Un accord a été trouvé en avant-soirée.

Longtemps en contact avec Saint-Trond, Kristal Abazaj finira la saison au RSCA.

Abdoul Karim Dante a finalement décidé de rester, tout comme Antonio Milic, qui estimait avoir eu trop peu de temps pour se trouver un bon club.

Ognjen Vranjes a fait savoir dès le début du mercato qu’il souhaitait rester. Anderlecht a cherché une solution pour lui, en vain.

Dennis Appiah, Kenny Saief et Luka Adzic n’étaient pas encore partis au moment du bouclage de cette édition. Peu de rumeurs de transfert circulaient à leur sujet.

Vu que le Sporting n’a pas acheté de numéro neuf, il n’a plus été question d’un départ d’Ivan Santini.

Hannes Delcroix, lui, laisse une bonne impression à Rutten. La conclusion : le noyau d’Anderlecht sera beaucoup trop grand, étant donné que Rutten ne veut que 25 ou 26 joueurs dans le noyau A.

En plus des 23 joueurs qui devaient rester, seulement trois autres pourront rester dans le noyau A. Des onze joueurs qui étaient sur la liste des départs, seulement deux sont partis (Morioka et Dauda). Six autres (dont Vranjes) devront donc perdre leur temps dans le noyau B. À Rutten de désigner les malheureux.