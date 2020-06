Un Hondurien va-t-il en remplacer un autre ?

Andy Najar a quitté Anderlecht, et Alberth Elis pourrait prendre sa place. Najar a transmis le numéro d’Elis à Vincent Kompany et a expliqué à la presse hondurienne avoir prévenu son compatriote de l’intérêt du RSCA.

Surnommé la Panthère, Elis est un ailier droit de 24 ans. Sa vitesse et son sens du but ont fait de lui l’un des meilleurs joueurs des Houston Dynamo et de son équipe nationale.