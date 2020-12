Le nouvel avant-centre s’appelle Mykola Kukharevych (19 ans), un géant ukrainien (1,93 m) du club de Rukh Vynnyky Lviv, 12e sur 14 actuellement en D1. Kukharevych a passé deux jours à Neerpede. Au menu, visite guidée, match contre Ostende et examens médicaux. Son arrivée sera donc bientôt officialisée. Kukharevych a un profil comparable au Gantois Yaremchuk - il n’est donc pas lent, malgré sa taille - sans avoir un sens du but très développé pour l’instant (une réalisation en douze matchs). Anderlecht voit en cet international U21 (trois buts en deux matchs) un gros potentiel en lui. Un scout l’a visionné contre Dnipro (4-1), face à qui il a marqué. Le Sporting a aussitôt décidé de passer à l’action.

L’arrivée de Kukharevych ne signifie pas que Nmecha (21 ans) doit partir. Au contraire, le Sporting veut garder son meilleur renfort cette saison (neuf buts). Mais ce ne sera pas évident. Logiquement, son prêt se termine le 30 juin 2021, date à laquelle il doit rentrer à Manchester City, où il a encore un an de contrat. L’Anglo-Allemand est déterminé à réussir en Premier League et il a les qualités pour y parvenir. La balle est donc dans le camp de Pep Guardiola. Compte-t-il lui donner une véritable chance ? Ou est-ce que la concurrence de Sterling, Agüero, Jesus et même Mahrez et Ferran Torres serait trop rude pour lui ?

Anderlecht, où il a relancé sa carrière, va suivre la situation de près et également faire savoir à Manchester City qu’il est donc le premier candidat pour renouveler la location de Nmecha qui, dans ce cas, devrait d’abord prolonger dans son club.