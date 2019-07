Mercredi, Marc Coucke est arrivé à Venlo. Le président a salué les joueurs avant de suivre l’entraînement et discuter avec Vincent Kompany. Ils auront peut-être évoqué le mercato suite aux arrivées de Michel Vlap mais aussi de deux Congolais.

La direction a finalisé les transferts de Meschack Elia et d’Arsène Zola. À 22 ans, ils étaient tous les deux des cadres du TP Mazembe, le plus grand club de la RD Congo. Ils n’en restent pas moins inconnus chez nous. On fait les présentations.

Si vous suivez la Can, vous aurez quand même peut-être entendu parler d’Elia. Il est dans le noyau congolais et a même participé à toutes les rencontres jusqu’à présent. Ce petit gabarit est un ailier vif et rapide. Il a un peu le style de Bakkali, avec un excellent dribble. Dans un tweet, Yannick Bolasie l’avait carrément comparé à… Neymar.

Elia avait déjà fait toute une série de tests en Europe, notamment à Anderlecht, au Standard et Porto, il y a trois ans mais il n’avait pas reçu de contrat. Il est aujourd’hui plus mûr et est devenu une des valeurs sûres de l’équipe nationale.

L’arrivée d’Elia est en tout cas une mauvaise nouvelle pour Sam, l’Allemand en test depuis plusieurs jours. Il risquerait de faire doublon dans un secteur déjà assez fourni.

Zola est, lui, un défenseur central. Gaucher, il peut aussi jouer au back mais son avenir se situe dans l’axe, selon ses entraîneurs. Rapide, fort tactiquement et excellent de la tête malgré une taille relativement modeste (1 m 82), il est décrit comme complet. "Il a juste besoin de se frotter au football européen pour réellement se situer", nous dit-on. "Il peut faire penser à Fabio Cannavaro."

Capitaine des U23 congolais, Zola est un garçon intelligent et cultivé. Au TP Mazembe, il est vu comme un meneur d’hommes. Il y a quelques semaines, il avait été proche de signer à Birmingham.

Zola fait partie d’une génération dorée au Congo avec d’autres grands talents comme Muleka et Lukonda. Une équipe dirigée par Christian N’Sengui, également sous contrat à… Anderlecht, chez les jeunes. Il avait d’ailleurs renseigné le nom de Zola à la direction et pourrait aider à faire transiter d’autres promesses par Neerpede.

Bien malgré lui, Zola avait défrayé la chronique au Congo en avril dernier. Né en 1997 selon son passeport, il était mentionné de 1996 sur le site officiel du TP Mazembe. Le Maroc, éliminé de la course aux JO par le Congo U23, en avait profité pour déposer plainte. Les Léopards avaient été disqualifiés.

Elia rejoindra le RSCA une fois la Can terminée, Zola arrivera la semaine prochaine. En 2012, le Sporting avait déjà pris deux Congolais, Kabangu et Mbenza, mais ils n’avaient pas convaincu. Vu les réussites du Standard avec Luyindama, Bolongi, et Bokadi (joueurs que le RSCA avait refusé juste avant !), Anderlecht retente le pari.