Un nouveau club s'intéresse à Van Crombrugge, un défenseur de l'OM cité

Hendrik Van Crombrugge est non seulement sur le radar de clubs allemands (Hertha Berlin et Cologne) mais également du PSV. Cette saison, c’est l’Allemand Unnerstall qui y a pris le dessus sur Jeroen Zoet. Zoet a été prêté à Utrecht et est proche d’un transfert à l’Union Berlin. Van Crombrugge veut rester à Anderlecht, à condition que le Sporting lui propose un gros salaire. Au niveau des transferts rentrants, l’arrière gauche français Christopher Rocchia (22 ans) est sur la liste des renforts potentiels. Rocchia appartient à l’OM mais a été prêté à Sochaux. Il n’a plus qu’un an de contrat.