Anderlecht: une grande partie du personnel en chômage économique dès mardi, les joueurs feront aussi un effort

Le RSCA a publié un communiqué en lien avec le coronavirus. La crise sanitaire traversée par l'Europe a des conséquences sur les finances de nombreuses entreprises. "Le RSC Anderlecht n’y échappe pas", regrette ce lundi Anderlecht dans un communiqué. On y apprend ainsi que le club va mettre une "grande partie de ses salariés au chômage économique à partir du 24 mars" et que "les joueurs et la direction consentiront un effort proportionnel et considérable pour réduire les coûts."



Un accord doit être conclu dans les prochains jours à ce dernier sujet...