Vanden Borre va rejouer en amical, Roofe blessé Anderlecht C. F. Anderlecht dispute deux rencontres amicales ce samedi après-midi à Neerpede. La première contre ses propres U21 (14h), la seconde face à Nantes (16h). © Belga

Pour la première fois dans cette préparation, Anthony Vanden Borre (32 ans) est dans la sélection. Il jouera le premier match. Reste à voir combien de minutes il recevra du staff.



Ce seront les doublures habituelles qui affronteront les Espoirs. Mais on retrouvera tout de même un titulaire: Albert Sambi Lokonga. Peut-être pour permettre à son concurrent Adrien Trebel de jouer face à son ancien club et surtout de se mettre en valeur alors que le Sporting essaie de le vendre. Yari Verschaeren jouera également contre les U21.



On ne verra par contre pas du tout Kemar Roofe cet après-midi, ni dans le premier, ni dans le second match. Il souffre d’une blessure mais on en ignore encore la gravité.