Lors du dernier Topper, les Mauves portaient tous un maillot floqué au nom de Miguel en référence à Miguel Van Damme. Le gardien du Cercle avait annoncé quelques jours auparavant qu'il était de nouveau frappé par la leucémie. Après une vente aux enchères de ses vareuses, Anderlecht a décidé de reverser l'intégralité de la recette, 6381 euros, à la "Fondation Me To You" qui vient en aide aux patients atteints de leucémie et soutient la recherche sur la maladie. C'est le portier qui a choisi cette association.

“C'est un très beau montant, que la fondation pourra très bien utiliser. Il sera utilisé intégralement pour la recherche scientifique de solutions pour contrer la leucémie. Nous sommes très reconnaissants aux joueurs, au staff et à tous les supporters qui ont posé une enchère sur les maillots”, a réagi Philippe Vindevogel, le président de l'association.