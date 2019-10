En plus d’un nouvel arrière droit (Anthony Vanden Borre ?), Anderlecht veut un nouvel arrière gauche au mois de janvier.

La piste principale à laquelle songe le Sporting, mène à Jordan Lukaku (25 ans). Le frère de Romelu n’a pas encore joué une seule minute à la Lazio Rome, cette saison. Il a passé quatre fois 90 minutes sur le banc, après une blessure au genou qui l’a privé de football pendant plusieurs mois.

Nacer Chadli a donné le bon exemple : il a relancé sa carrière en équipe nationale en signant à Anderlecht. Le Sporting espère convaincre Jordan que c’est la bonne méthode. Le plus jeune des Lukaku a quitté le club de son cœur en 2014. Il a fait ses preuves à Ostende, a décroché une place dans le groupe de Marc Wilmots pour l’Euro 2016 et est parti à la Lazio pour 4 millions. Sa deuxième saison était la meilleure, avec 10 titularisations et 20 montées au jeu.

Lors du dernier mercato d’hiver, il était sur le point d’être prêté à Newcastle, mais des problèmes au genou ont fait capoter la transaction. Finalement, Lukaku s’est fait opérer. Après une longue rééducation (surtout chez Lieven Maesschalck), il est à nouveau apte à jouer, mais la Lazio ne tourne pas mal sans lui (7e avec 12 sur 24). Roberto Martinez ne l’a évidemment plus rappelé.

Anderlecht n’a pas de véritable arrière gauche. Cobbaut ne rassure pas à ce poste et Dewaele joue contre son pied. Marc Coucke connaît bien Lukaku : il était son président à Ostende. Et les Lukaku sont restés des enfants de la maison à Anderlecht.