Révélé dans nos colonnes le 28 juin, l’intérêt pour Samir Nasri n’aurait pas existé sans Vincent Kompany. L’intervention du manager/joueur a fait pencher la balance vers Neerpede, malgré des offres, plus lucratives, au Moyen-Orient et en Australie.

Arrivé à Bruxelles ce matin avec son agent Alain Migliaccio, un proche de Zinedine Zidane également, Nasri a passé sa visite médicale à l’hôpital OLV à Asse avant de rejoindre Neerpede où le contrat a été finalisé. Le Français de 32 ans a signé pour une année (et une autre saison en option). Il portera le numéro 14.

Libre après un passage mitigé à West Ham (2 assists en 6 matchs), Nasri vient à Anderlecht pour retrouver du temps de jeu, lui qui a été suspendu de foot pendant 14 mois pour dopage (lire par ailleurs). L’ex-star d’Arsenal et de Manchester City vient aussi dans l’optique de montrer qu’elle n’est pas finie.

De son côté, le Sporting espère profiter de son vécu pour faire progresser les nombreux jeunes mais aussi de ses connaissances du système de jeu de Guardiola.

Après Kompany pour le jeu défensif, voilà désormais un autre élève de Pep dans le secteur offensif. Une manière d’accélérer l’apprentissage d’une philosophie exigeante pour le reste de l’équipe. "Vincent Kompany fut mon coéquipier à Manchester City entre 2011 et 2017. Je le connais très bien et je sais quel projet il a en vue pour Anderlecht. Avec Vincent et avec toute l’équipe, je vais mettre tout en œuvre afin que ce projet soit une réussite", a-t-il expliqué sur le site du club.

Avec Vlap et Nasri, le Sporting a joliment lancé son mercato. La priorité est désormais de trouver un avant-centre. Cristo Gonzalez, le jeune buteur de 21 ans du Real Madrid, est une option, mais la concurrence est rude (notamment Francfort et le Zenit).

Si le dossier du prêt de Philippe Sandler, un défenseur central néerlandais de Manchester City, est aussi sur le bureau de la direction, celui de Ianis Hagi est refermé. L’ailier roumain coûterait désormais 10 millions et ne devrait pas venir en Belgique. Ni à Genk ni à Anderlecht.