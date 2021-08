Vincent Kompany : je suis satisfait, on a donné quelque chose à notre public. Les nouveaux joueurs se sont bien adaptés. Il ne faut pas s'enflammer et continuer dans cette direction. Si la rencontre a été difficile, c'est parce que Seraing a bien défendu, même si la carte rouge nous a facilités les choses, on avait déjà réussi à se créer des occasions à onze contre onze.

Sergio Gomez : je suis content de cette première victoire au Lotto Park. Seraing a bien joué défensivement, ils étaient durs à passer. Le coach m'a demandé de beaucoup courir et c'est ce que j'ai fait, volontiers. Mais le succès est la seule chose qui compte aujourd'hui.

Theo Pierrot : le score est sévère, le carton rouge fait la différence en grande partie, on avait été cohérent par rapport à ce que le coach nous avait demandés. A dix c'était beaucoup plus dur de ressortir le ballon, après le premier but, ils ont pu dérouler. Il n'y a rien de mal fait, notre victoire contre Malines nous a donné confiance, il faudra tenter de prendre des points la semaine prochaine.

John-John Dohmen, champion olympique avec les Red Lions et grand supporter d'Anderlecht : très heureux d'être ici, ma famille et moi sommes mauves. Cela manquait un peu de rythme au début. Cela s'est plus ouvert en seconde mi-temps avec Seraing à 10. Maintenant je vais me reposer, je suis encore dans l'euphorie de la médaille, tout le monde veut la prendre en photo et la toucher, cette une preuve supplémentaire de ce que cela représente de devenir champion olympique.