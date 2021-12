Kompany ne pense pas que les contre-performances des clubs belges en Europe soient liées au format de notre championnat.

L’ambiance était au plus bas du côté du Lotto Park après le partage contre Courtrai (1-1) il y a une vingtaine de jours. Mais les Mauves ont ensuite enchaîné trois victoires consécutives (deux en championnat et une en Coupe). De quoi permettre à Kompany d’aborder ce deuxième match face à Seraing en l’espace d’une dizaine de jours avec un peu plus de sérénité ?