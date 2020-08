© Bauweraerts

C'est Sporza qui l'affirme: Vincent Kompany va prendre la relève de Frankie Vercauteren et donc mettre un terme à sa carrière de joueur.Blessé depuis le match de préparation disputé face à Saint-Etienne, Kompany raccroche donc les crampons sur un nouveau coup d'arrêt. Et dit adieu aux Diables rouges à quelques mois de l'Euro et à moins de deux ans du Mondial au Qatar.Ce lundi matin, Frankie Vercauteren était présent à Neerpede. Sans doute pour mettre un terme à son aventure chez les Mauves et y récupérer quelques affaires...