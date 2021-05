Adrew Hjulsager (26 ans), le médian d’Ostende, devait être le troisième renfort d’Anderlecht, après Lior Refaelov (Antwerp) et le gardien Colin Coosemans (Gand). Mais le Danois filera plus que probablement à La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck a mis au boulot son agent et ami Mogi Bayat pour faire changer Hjulsager d’avis et il semble y être parvenu. Hjulsager devra être le remplaçant de Niklas Dorsch, qui va sans doute partir.

Anderlecht est sur la piste du Danois depuis plusieurs semaines. Plusieurs éléments ont fait de lui une priorité. Ses stats (12 assists, 7 buts) sont remarquables. Son prix est intéressant, vu qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Avec ses 26 ans et son passage en Espagne (il n’a pas réussi à Celta Vigo, qui l’a prêté à Grenade), il est plus expérimenté que la plupart des Anderlechtois. Et il est très polyvalent : il est un box-to-box à la base (il pourrait remplacer Sambi Lokonga), mais se débrouille sur le flanc et a même joué arrière droit contre Doku en début de saison.