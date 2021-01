Contre le béton beverenois, le Sporting a affiché ses limites offensives, loupant une fois de plus la possibilité de lancer une série.

Quand on avait parlé de la possibilité d’une série à Vincent Kompany après le large succès contre Charleroi mardi soir dans les catacombes du Parc Astrid, il avait bondi de sa chaise : "Parler de ça, c’est ce qu’il y a de plus dangereux pour mon groupe." Il avait raison de se méfier, même face à l’avant-dernier du championnat que beaucoup considèrent comme l’équipe la plus faible de Pro League.

Le Sporting a raté son examen face à un bloc très bas qui ne pense quasi qu’à défendre. Le béton waeslandien a remis en lumière les limites offensives de ce jeune groupe. Dans la finition et la créativité, il a manqué ce petit quelque chose qui fait la différence dans ce genre de duel attaque-défense.

