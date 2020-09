C. F.

C. F.

C. F.

Après Amuzu, Kana, Sardella et Colassin, c'est Anouar Ait El Hadj (18 ans) qui vient de parapher un nouveau bail, pour deux saisons de plus et avec un salaire revu à la hausse.

Il est désormais lié jusqu'en 2024 avec son club de toujours. Il n'était pas dans le groupe pour le déplacement à Beveren samedi mais le milieu offensif à la technique soyeuse a déjà connu trois titularisations depuis le début de la saison.

Dans une vidéo, le jeune joueur du Sporting a réagi à sa prolongation de contrat: “Le RSC Anderlecht est le club de mon cœur. J’ai reçu ici une bonne formation pour réaliser mon rêve : devenir footballeur professionnel. Je tiens à remercier le club pour ce bon encadrement et la confiance qu’il place en moi. Je vais maintenant tout faire afin de percer en équipe première.”