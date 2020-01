Trebel, Makarenko, Bakkali et Nasri sont également du voyage.

Une interrogation planait sur la présence de plusieurs joueurs du groupe anderlechtois. Ils sont finalement tous bien présents au moment de partir en stage.

Anthony Vanden Borre était certainement le plus attendu et il sera bel et bien sur le terrain à San Pedro del Pinatar.

Adrien Trebel, Yevhenii Makarenko, Zakaria Bakkali et Samir Nasri sont également partis ce dimanche fin d’après-midi vers l’Espagne.

Seuls absents surprise à noter: Isaac Kiese Thelin, en partance pour la Suéde, et Frank Boeckx, encore légèrement blessé au dos, qui devrait rejoindre le groupe plus tard.

Ils s’ajoutent aux absents pour cause de blessure : Yari Verschaeren, Philippe Sandler, Andy Najar et Pieter Gerkens.

Plusieurs jeunes font partie du groupe pour le stage. On notera, entre autres, la présence du gardien Vercauteren, d’Ait El Hadj, de Lutonda et de Colassin.