Antoine Colassin est loué six mois à Zulte. Pour tenter de lever les doutes anderlechtois.

Free. Libre, en VF. C’est avec ce mot que le Standardman Nicolas Raskin, son meilleur pote dans le milieu du foot, a salué jeudi sur Instagram le départ en prêt d’Antoine Colassin à Zulte Waregem. Confirmant les bruits de couloir des dernières semaines à Neerpede : l’attaquant n’était plus heureux au RSCA.

Révélation il y a pile un an, quand il avait inscrit trois buts lors de ses quatre premières apparitions chez les pros entre janvier et février 2020, le Namurois de 19 ans n’était plus que le troisième ou même le quatrième choix dans la hiérarchie de Kompany. Retour sur un déclassement.

1 Un vrai potentiel ou… la chance du débutant ?